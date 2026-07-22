Зепюр Прилучная, Дмитрий Диброва, Яна Блиндер и другие звезды открыли «Сезон любви»

Намедни летний кинотеатр «Лето. Кино. Кион» во дворе бара «Стрелка» на один вечер превратился в эпицентр романтической вселенной: здесь представили сборник новелл «Сезон любви» - шесть историй, вдохновленных летом, тонкими чувствами и живописными кубанскими виноградниками.