Зепюр Прилучная, Дмитрий Диброва, Яна Блиндер и другие звезды открыли «Сезон любви»

Намедни летний кинотеатр «Лето. Кино. Кион» во дворе бара «Стрелка» на один вечер превратился в эпицентр романтической вселенной: здесь представили сборник новелл «Сезон любви» - шесть историй, вдохновленных летом, тонкими чувствами и живописными кубанскими виноградниками.
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