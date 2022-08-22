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Власти задумались о строительстве морского курорта в Дагестане

Власти задумались о строительстве морского курорта в Дагестане

В Дагестане может появиться новая курортная зона на побережье Каспийского моря. Об этом «Коммерсанту» рассказали три источника в туристической отрасли и подтвердили представители Ростуризма.

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