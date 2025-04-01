Чудеса пилотирования: ЦБ положительно оценил тестирование цифрового рубля

Порядка 50 юрлиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, сообщили в ЦБ. При этом критических, технологических или законодательных барьеров в тестировании цифрового рубля не выявлено, пилот продолжает работу и расширяется.
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