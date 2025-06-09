Юрист Владимирова: работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Работодатель имеет право установить запрет на употребление чая или еды на рабочем месте, если это зафиксировано во внутренних правилах компании и у сотрудников есть возможность покидать рабочее место во время обеда.
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