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Юрист Владимирова: работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Юрист Владимирова: работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Работодатель имеет право установить запрет на употребление чая или еды на рабочем месте, если это зафиксировано во внутренних правилах компании и у сотрудников есть возможность покидать рабочее место во время обеда.

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