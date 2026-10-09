Узбекский арбитр Ильгиз Танташев в интервью корреспондентам Sport24 Борису Королеву и Сергею Козлову признался, что в некоторых эпизодах скандального матча между Парагваем и Францией на чемпионате мира не мог отчетливо разглядеть детали нарушений.