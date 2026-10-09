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Узбекский судья матча Парагвай — Франция на ЧМ: «В некоторых ситуациях я был не способен увидеть детали»

Узбекский судья матча Парагвай — Франция на ЧМ: «В некоторых ситуациях я был не способен увидеть детали»

Узбекский арбитр Ильгиз Танташев в интервью корреспондентам Sport24 Борису Королеву и Сергею Козлову признался, что в некоторых эпизодах скандального матча между Парагваем и Францией на чемпионате мира не мог отчетливо разглядеть детали нарушений.

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