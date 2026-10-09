Узбекский арбитр Ильгиз Танташев в интервью корреспондентам Sport24 Борису Королеву и Сергею Козлову признался, что в некоторых эпизодах скандального матча между Парагваем и Францией на чемпионате мира не мог отчетливо разглядеть детали нарушений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Глава Минспорта Словакии поддержал участие российских хоккеистов в международных турнирах
- Михайлов посоветовал Гретцки не лезть в политику: «Не надо свое мнение выставлять за мнение миллионов канадцев»
- Канчельскис — об идее общественных деятелей запретить пиццу в России: «Они совсем там болеют или что?»
Свежие комментарии
- В Германии две па...
- В Германии две па...
- Кураньи — об Овеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым