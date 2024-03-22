Правда ли, что для военнослужащих продлят действие результатов ЕГЭ?

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий продлить срок действия результатов Единого госэкзамена для ряда россиян Срок действия результатов ЕГЭ хотят продлить в России для военнослужащих.
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