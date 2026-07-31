В комментариях ципсошники активизировались. Пишут: «рус, сдавайся, дальше воевать невыносимо, отводи войска».
Асимметрия в тылу: враг нам пакостит, а мы наносим ему критический урон
Комментарии
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Николай Герасименко
Такого государства 404 не должно существовать на карте мира, тем более рядом с нами...
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Ух, какое же "патриотище" это олего маркаренко, так старается, так старается, только вот гнилое нутро русофоба всё равно проскальзывает
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1 м.
Александр
Опять Макаренко со своим бредом о причинах 1917 года.Взять власть Ленину помогло бездарное Временное правительство и, ненужная народу России, война.А вовсе не немцы.
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1 м.
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