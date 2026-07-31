Асимметрия в тылу: враг нам пакостит, а мы наносим ему критический урон

Николай Герасименко Такого государства 404 не должно существовать на карте мира, тем более рядом с нами...

Nikolia Vovchenko Ух, какое же "патриотище" это олего маркаренко, так старается, так старается, только вот гнилое нутро русофоба всё равно проскальзывает