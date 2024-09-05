Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    В отличие от скакуасовских сучек, склонных к садизму, орангутанги очень миролюбивые и ласковые существа.Шли убивать русск...
  • Наталья Середа
    Разве можно пить это пойло?Химия!Кофе на вынос ока...
  • Lora Некрасова
    Американцы срывают зло на людях с независимыми суждениями. Арестовали во Франции Дурова, теперь прижали к ногтю Саймс...В США пригрозили ...

Диетолог Гиренко раскрыла, зачем пожилым людям нужно есть рыбу и овощи

Диетолог Гиренко раскрыла, зачем пожилым людям нужно есть рыбу и овощи

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Гиренко назвала самые полезные для пожилых людей продукты.Некоторые продукты могут выступать как профилактика ряда болезней – об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Екатерина Гиренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РМ
Раиса Мелькумова
А диетолог в курсе о ценах на рыбу, печень? Лично я иногда могу купить селедку раз в месяц и печень.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх