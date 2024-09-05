Диетолог Гиренко раскрыла, зачем пожилым людям нужно есть рыбу и овощи

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Гиренко назвала самые полезные для пожилых людей продукты.Некоторые продукты могут выступать как профилактика ряда болезней – об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Екатерина Гиренко.
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