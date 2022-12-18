Звезды НБА и Евролиги – о Месси: «Величайший»

Звезды НБА и Евролиги – о Месси: «Величайший»

Звездный игроки НБА и Евролиги отреагировали на победу Аргентины в финале чемпионата мира-2023, которая стала первой в карьере Лионеля Месси.

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