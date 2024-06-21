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Нижегородская правда

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Нейроморфный процессор для сверхбыстрой обработки больших данных создали ученые

Первый прототип нейроморфного процессора разработали ученые ННГУ им. Лобачевского. Его можно использовать для обработки большого числа данных в обычных и квантовых компьютерах, сообщили в пресс-службе вуза.

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