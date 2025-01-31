Конгрессмен США: авиакатастрофа не связана с гендерным разнообразием

Проводимая в США политика разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) не имела отношения к столкновению военного вертолета и пассажирского самолета в аэропорту Вашингтона, заявил председатель комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре республиканец Сэм Грейвз, сообщает 31 января Politico.