Госзакупки азиатских телевизоров — причина банкротства воронежского производителя

На днях арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» о признании банкротом ООО «Квант» — головного юрлица ГК «Квант», известного по сборке телевизоров под брендом Irbis, и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства.
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