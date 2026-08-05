Госзакупки азиатских телевизоров — причина банкротства воронежского производителя

На днях арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» о признании банкротом ООО «Квант» — головного юрлица ГК «Квант», известного по сборке телевизоров под брендом Irbis, и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства.