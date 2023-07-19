Вице-спикер ГД Даванков предложил продать на аукционах купленные для госнужд иномарки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", направил главе Росимущества Вадиму Яковенко предложение организовать распродажу на открытых аукционах закупленных для госнужд иномарок, собранных в недружественных странах.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", направил главе Росимущества Вадиму Яковенко предложение организовать распродажу на открытых аукционах закупленных для госнужд иномарок, собранных в недружественных странах.
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