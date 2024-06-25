ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСА. ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСКРОЮТ ВСЮ ПРАВДУ О СЕВАСТОПОЛЕ

Василий Кулаков

Да, тылы гнилые! Будем ждать пока уничтожат нашу ПВО, затем инфраструктуру с населением Крыма и вдоль нашей границы, а на вопрос: "А нас за што?" простой ответ: за гнилые тылы..., а когда все произойдет, будем бороться с гнилыми тылами. А вот тогда станет вопрос: "Хватит ли у нас сил для этого?" Не лучше ли, пока у нас есть силы, уничтожить сейчас эти тылы, а не воевать на 2 фронта?!