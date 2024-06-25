Страна и люди
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Страна и люди

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ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСА. ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСКРОЮТ ВСЮ ПРАВДУ О СЕВАСТОПОЛЕ

ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСА. ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСКРОЮТ ВСЮ ПРАВДУ О СЕВАСТОПОЛЕ

Слёзы по погибшим на севастопольских пляжах не выплакать. Но настало время поговорить о главном: чем ответим? Ибо символический ответ типа очередной уничтоженной электростанции или места дислокации наёмников уже не пугает даже Зеленского.

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Комментарии
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сергей шмельков
сейчас нам запад не Одолеть, тылы гнилые
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12 час.
Василий Кулаков
Да, тылы гнилые! Будем ждать пока  уничтожат нашу ПВО, затем инфраструктуру с населением Крыма и вдоль нашей границы, а на вопрос: &quot;А нас за што?&quot; простой ответ: за гнилые тылы..., а когда все произойдет, будем бороться с гнилыми тылами. А вот тогда станет вопрос: &quot;Хватит ли у нас сил для этого?&quot; Не лучше ли, пока у нас есть силы, уничтожить сейчас эти тылы, а не воевать на 2 фронта?!
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10 час.
В
Владимир
Обидно, что армия России всего боится.
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5 час.

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