Слёзы по погибшим на севастопольских пляжах не выплакать. Но настало время поговорить о главном: чем ответим? Ибо символический ответ типа очередной уничтоженной электростанции или места дислокации наёмников уже не пугает даже Зеленского.
ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСА. ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАСКРОЮТ ВСЮ ПРАВДУ О СЕВАСТОПОЛЕ
Комментарии
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сергей шмельков
сейчас нам запад не Одолеть, тылы гнилые
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12 час.
Василий Кулаков
Да, тылы гнилые! Будем ждать пока уничтожат нашу ПВО, затем инфраструктуру с населением Крыма и вдоль нашей границы, а на вопрос: "А нас за што?" простой ответ: за гнилые тылы..., а когда все произойдет, будем бороться с гнилыми тылами. А вот тогда станет вопрос: "Хватит ли у нас сил для этого?" Не лучше ли, пока у нас есть силы, уничтожить сейчас эти тылы, а не воевать на 2 фронта?!
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10 час.
В
Владимир
Обидно, что армия России всего боится.
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5 час.
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