«Безумие»: мама нового возлюбленного Тейлор Свифт рассказала об их романе

«Безумие»: мама нового возлюбленного Тейлор Свифт рассказала об их романеТейлор СвифтПевица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси всего за несколько дней стали самой обсуждаемой звездной парой в мире.