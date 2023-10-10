«Безумие»: мама нового возлюбленного Тейлор Свифт рассказала об их романе

«Безумие»: мама нового возлюбленного Тейлор Свифт рассказала об их романеТейлор СвифтПевица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси всего за несколько дней стали самой обсуждаемой звездной парой в мире.
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