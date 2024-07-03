Как вырастить домашний огород без земли, советы по гидропонике Алёна Юрьева Гидропоника становится все более популярным способом выращивания растений без использования почвы, обеспечивая эффективный рост и высокую урожайность круглый год.
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