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Как вырастить домашний огород без земли, советы по гидропонике

Как вырастить домашний огород без земли, советы по гидропонике

Как вырастить домашний огород без земли, советы по гидропонике Алёна Юрьева Гидропоника становится все более популярным способом выращивания растений без использования почвы, обеспечивая эффективный рост и высокую урожайность круглый год.

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