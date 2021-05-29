Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Наиль Якупов — о продлении контракта: «В непростое для меня время «Авангард» помогал, когда надо было меня вылечить»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов оценил свой сезон в составе команды из Балашихи, а также рассказал, почему решил продлить контракт с командой несмотря на предложения из других клубов КХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх