Наиль Якупов — о продлении контракта: «В непростое для меня время «Авангард» помогал, когда надо было меня вылечить»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов оценил свой сезон в составе команды из Балашихи, а также рассказал, почему решил продлить контракт с командой несмотря на предложения из других клубов КХЛ.
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