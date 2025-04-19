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Спички - не игрушка

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Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик

Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик

Похоже, намерение Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в пределах первых 100 дней своего президентства терпит крах: Рада с подачи Владимира Зеленского продлила военное положение, тем самым отсрочив проведение выборов, а Европа поддерживает способность ВСУ продолжать боевые действия.

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