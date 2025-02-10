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Свежие комментарии

Встречное предложение: Дания хочет купить Калифорнию у США

Встречное предложение: Дания хочет купить Калифорнию у США

Датская шутка о покупке Калифорнии у Трампа, похоже, выходит из-под контроля. Изначально эта инициатива, была всего лишь саркастическим ответом на стремление американского президента присоединить Гренландию к США.

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