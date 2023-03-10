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Сергей Карякин о матче за шахматную корону-2021: «Непомнящий был перетренирован и утомлен. Надеюсь, он не повторит тех ошибок»

Сергей Карякин надеется, что Ян Непомнящий не ошибется в подготовке к матчу за шахматную корону. Российский гроссмейстер проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче 2021 года со счетом 3,5:7,5.

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