Жители Колымы получат возможность пройти онлайн-обучение и открыть собственное дело

В Колымском районе начинается новый сезон обучения и повышения квалификации. По данным Министерства труда, гражданам предоставляется возможность пройти онлайн-курсы и запустить свой бизнес или проект на действующих предприятиях.
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