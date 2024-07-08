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Жители Колымы получат возможность пройти онлайн-обучение и открыть собственное дело

Жители Колымы получат возможность пройти онлайн-обучение и открыть собственное дело

В Колымском районе начинается новый сезон обучения и повышения квалификации. По данным Министерства труда, гражданам предоставляется возможность пройти онлайн-курсы и запустить свой бизнес или проект на действующих предприятиях.

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