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Царьград

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Трамп обманул Россию? Войска НАТО появятся на Украине благодаря нехитрой схеме

Трамп обманул Россию? Войска НАТО появятся на Украине благодаря нехитрой схеме

По информации Смирнова, войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием. Хотя Запад обещал не идти на этот шагВ минувшую субботу западные источники сообщали, что ЕС разрабатывает тайный план по отправке своих войск на Украину.

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Комментарии
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Eduard
НАТО не только американцы,это европейцы,не надо их смешивать)
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18 час.
Eduard
Мы выгоним всех если что.А лучше мы &quot;миротворцев&quot; России высадим в Париже и Берлине,потому что нам тоже так хочется!
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18 час.
ВР
Вова Рябов
Были интервенты на русской земле.увезут в гробах как и их предков
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14 час.
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