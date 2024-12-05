Сегодня, 5 декабря, в России отмечают День волонтеров - неравнодушных людей, которые стремятся помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, не жалея времени и сил ради общего дела.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня, 5 декабря, в России отмечают День волонтеров - неравнодушных людей, которые стремятся помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, не жалея времени и сил ради общего дела.