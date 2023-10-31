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Повсюду шары и родители рядом: новая свадьба в семье Рыбина и Сенчуковой переполошила народ

Повсюду шары и родители рядом: новая свадьба в семье Рыбина и Сенчуковой переполошила народ

Поклонники просились поздравлять артистов. Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой с возлюбленной и родителями СоцсетиПосле того, как 24-летний сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой внезапно развелся после 11 месяцев брака, публика стала с интересом следить за его личной жизнь.

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