Новое исследование выявило связь между обонянием и пищевым поведением

Ученые обнаружили новую цепь мозга, регулирующую пищевое поведение. Исследование показало, что слабая связь между обонятельными и мотивационными областями мозга может привести к перееданию и увеличению индекса массы тела (ИМТ).
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