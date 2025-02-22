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Новое исследование выявило связь между обонянием и пищевым поведением

Новое исследование выявило связь между обонянием и пищевым поведением

Ученые обнаружили новую цепь мозга, регулирующую пищевое поведение. Исследование показало, что слабая связь между обонятельными и мотивационными областями мозга может привести к перееданию и увеличению индекса массы тела (ИМТ).

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