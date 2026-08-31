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Пятый канал

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Магнитный шторм обошел стороной? Прогноз на начало сентября

Магнитный шторм обошел стороной? Прогноз на начало сентября

Минувшие выходные прошли под знаком повышенной геомагнитной активности, однако серьезного шторма так и не случилось.

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