Магнитный шторм обошел стороной? Прогноз на начало сентября

Минувшие выходные прошли под знаком повышенной геомагнитной активности, однако серьезного шторма так и не случилось.
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