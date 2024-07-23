Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Точно!«Количество потер...
  • Андрей Созинов
    Смерть это всегда плохо, но данные лица приехали заработать на смерти россиян... Чем больше их умрёт, тем больше заду...«Количество потер...
  • Тамара
    Капитализм загнивает сколько уже лет? Рано радоваться, сначала надо надёжно защитить наши регионы, которые Украина с...«Конец киевского ...

«Конец киевского режима, начало операции «Хаос»: Теперь Россия вынудит Зеленского либо бежать, либо сдаться: Карта боевых действий на Украине, к утру 23 июля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Конец киевского режима, начало операции «Хаос»: Теперь Россия вынудит Зеленского либо бежать, либо сдаться: Карта боевых действий на Украине, к утру 23 июля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 23 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР, последние новости к утру 23.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Не очень хорошо выдавать желаемое за действительное. УкРуина еще сможет сильно нагадить России, она не побеждена, она продолжает воевать. Над Астраханской областью украинские БПЛА сбивают, над Смоленской и Московской, а тут про &quot;конец киевского режима&quot; рассуждают. Не конец еще, к сожалению, далеко не конец.
Ответить
17 час.
Т
Тамара
Капитализм загнивает сколько уже лет? Рано радоваться, сначала надо надёжно защитить наши регионы, которые Украина стабильно бомбит убивая людей и разрушает их дома и имущесво и беспилотники долетают далеко от фронта. Очень больно воспринимаются сводки о погибших, мирных людях. Поэтому, выше указанные прогнозы, рано писать. НАТО не успокоится, подлянку может преподнести в любой момент. А в нутри нашей страны разборки настолько разочаровали, что слов не подобрать. Надежда только на наших простых мужчин смелых, надежных, умных......
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх