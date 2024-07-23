«Конец киевского режима, начало операции «Хаос»: Теперь Россия вынудит Зеленского либо бежать, либо сдаться: Карта боевых действий на Украине, к утру 23 июля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Не очень хорошо выдавать желаемое за действительное. УкРуина еще сможет сильно нагадить России, она не побеждена, она продолжает воевать. Над Астраханской областью украинские БПЛА сбивают, над Смоленской и Московской, а тут про "конец киевского режима" рассуждают. Не конец еще, к сожалению, далеко не конец.

Т

Тамара

Капитализм загнивает сколько уже лет? Рано радоваться, сначала надо надёжно защитить наши регионы, которые Украина стабильно бомбит убивая людей и разрушает их дома и имущесво и беспилотники долетают далеко от фронта. Очень больно воспринимаются сводки о погибших, мирных людях. Поэтому, выше указанные прогнозы, рано писать. НАТО не успокоится, подлянку может преподнести в любой момент. А в нутри нашей страны разборки настолько разочаровали, что слов не подобрать. Надежда только на наших простых мужчин смелых, надежных, умных......