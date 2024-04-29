Невероятные эмоции в Кишиневе от долгожданной VeloHora by Skoda

28 апреля в Кишиневе успешно прошел самый долгожданный велопробег – VeloHora by Skoda. В этом пробеге приняли участие все, кто любит велосипеды, движение и свой город, как профи, так и начинающие, юные и зрелые, которые приехали на всевозможных моделях велосипедов.