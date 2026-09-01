Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

148 подписчиков

Усадьбу Сатина в Периксе выставили на торги за один рубль

Усадьбу Сатина в Периксе выставили на торги за один рубль

Экономика, сегодня, 12:52 Фото: ГИС Торги Читайте также: В Тамбовской области стали вдвое больше строить многоэтажек на фоне спада частного строительства Право перестроить квартал на Карла Маркса выставят от 2,6 млн рублей «Росспиртпром» купил «Амбер Талвис» на Новой Ляде за 1,94 млрд рублей Администрация Сампурского округа ищет нового владельца для заброшенного особняка XIX века.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым