Усадьбу Сатина в Периксе выставили на торги за один рубль

Экономика, сегодня, 12:52 Фото: ГИС Торги Читайте также: В Тамбовской области стали вдвое больше строить многоэтажек на фоне спада частного строительства Право перестроить квартал на Карла Маркса выставят от 2,6 млн рублей «Росспиртпром» купил «Амбер Талвис» на Новой Ляде за 1,94 млрд рублей Администрация Сампурского округа ищет нового владельца для заброшенного особняка XIX века.