МИД: находившиеся на затонувшем судне Argos Georgia россияне не пострадали

Москва, 24 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Российские граждане, которые находились на борту рыболовецкого судна Argos Georgia, потерпевшего крушение в Атлантическом океане, не пострадали, сообщила 24 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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