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Царьград

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Лавров: угрожая гражданской авиации, Зеленский надеется на восстание в России

Лавров: угрожая гражданской авиации, Зеленский надеется на восстание в России

Сергей Лавров заявил, что Зеленский надеется на восстания в России, угрожая гражданской авиации.Министр иностранных дел Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме заявил, что Владимир Зеленский открыто рассчитывает на дестабилизацию российского общества.

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