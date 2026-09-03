Сергей Лавров заявил, что Зеленский надеется на восстания в России, угрожая гражданской авиации.Министр иностранных дел Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме заявил, что Владимир Зеленский открыто рассчитывает на дестабилизацию российского общества.
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