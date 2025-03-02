Потери ВСУ в курском приграничье превысили 64,5 тысячи боевиков

REUTERS/Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области превысили 64,5 тысячи боевиков, сообщили в Минобороны России.
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