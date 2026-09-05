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Binance: открытый интерес по Bitcoin достиг максимума за полгода

За последние сутки, пока Bitcoin повторно приблизился к майскому максимуму в районе $82 000, открытый интерес на Binance увеличился почти на 8%.

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