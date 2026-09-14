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Копеечка - Объявления Донбасса

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2-х комнатная квартира 48кв.м бульвар Школьный Ворошиловский район в Донецке - 3 800 000 руб

2-х комнатная квартира 48кв.м бульвар Школьный Ворошиловский район в Донецке - 3 800 000 руб

Продам уютную 2-Х комнатную квартиру в Ворошиловском районе бульвар Школьный. Рядом пр. Мира, Крытый Рынок, школы, магазины.

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