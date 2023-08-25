Прочитала тут у одного автора классификацию женщин, которые непременно в итоге поступят с мужчиной непорядочно.
Женщины, с которыми лучше не связываться. К гадалке не ходи
Комментарии
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Владимир Соловьев
Некоторые "мудрецы" наставляли так: женись (выходи замуж) за день до смерти и НАЖИВЁШЬСЯ!
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11 час.
чвсатпкьл
Это вообще похоже на описание полного хаоса в голове женщин. Почему у женщин ХАОС в голове. Как женщине стать СЧАСТЛИВОЙ. Ютубе: https://youtu.be/YKpdcPs9mFA 😀😀😀
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11 час.
ч
чвсатпкьл
В Екатеринбурге прошел очередной конкурс красоты. И выбранной «мисс» журналисты задали вопрос о том, как она видит своего спутника жизни. Требований оказалось немного, всего четыре. Спутник жизни 181-сантиметровой победительницы должен был быть. Добрый, искренний, опрятный…и высокий.
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5 час.
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