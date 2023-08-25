Женщины, с которыми лучше не связываться. К гадалке не ходи

Владимир Соловьев Некоторые "мудрецы" наставляли так: женись (выходи замуж) за день до смерти и НАЖИВЁШЬСЯ!

чвсатпкьл Это вообще похоже на описание полного хаоса в голове женщин. Почему у женщин ХАОС в голове. Как женщине стать СЧАСТЛИВОЙ. Ютубе: https://youtu.be/YKpdcPs9mFA 😀😀😀