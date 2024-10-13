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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о матче в Ташкенте: «Политическое решение для возможного развития КХЛ на Восток. «Хумо» 5 лет назад играл в ВХЛ. Видимо, руководители Узбекистана решили возобновить эту историю»

Игра состоится 22 декабря. «Надо понимать, для чего это делается. Это политическое решение для возможного развития лиги на Восток.

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