Церковные праздник, которые сегодня, 17 февраля 2024, отмечают православные Татьяна Орлонская В согласии с церковным календарем, 17 февраля отмечается день почитания памяти преподобноисповедника Николая, игумена Студийского.
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