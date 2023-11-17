Матвиенко заявила, что никто не рассорит страны постсоветского пространства

Внешние силы будут пытаться внести раздор в отношения стран СНГ, однако у них ничего не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на международной конференции в Бишкеке, приуроченной к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.