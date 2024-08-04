СМИ: Савельев заплатил за убийство партнёра 10 млн рублей

Это почти в 10 раз больше, чем растратил его партнёр.фото: council.gov.ru--> Следствие полагает, что сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего партнёра Сергея Ионова в десять раз больше, чем тот растратил, заявили в правоохранительных органах.