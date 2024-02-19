Астрономы открыли самый яркий объект во Вселенной: квазар J0529-4351 в 500 триллионов раз ярче Солнца

Астрономы, используя телескоп VLT Европейской Южной Обсерватории, провели исследование яркого квазара и выяснили, что этот объект не только самый яркий в своём роде, но и самый яркий объект, когда-либо наблюдавшийся.
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