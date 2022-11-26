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Саутгейт после 0:0 с США: «Не так много команд набирают 9 очков в группе на ЧМ. Для успеха нужно показывать разные лица»

Гарет Саутгейт высказался о результате матча между сборными Англии и США (0:0) на ЧМ-2022. «Чтобы успешно выступить на турнире, нужно показывать разные лица.

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