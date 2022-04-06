Лига чемпионов. 1/2 финала. Вторые матчи. «Закса» сыграет с «Ястшембским Венгелем», «Перуджа» против «Трентино»

7 апреля пройдут вторые матчи 1/2 финала мужской волейбольной Лиги чемпионов. «Закса» сыграет с «Ястшембским Венгелем», «Перуджа» против «Трентино».

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