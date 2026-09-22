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Крымская газета

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В селе Белоглинка на месяц закроют мост на ремонт

В селе Белоглинка на месяц закроют мост на ремонт

В Мирновском сельском поселении с 25 сентября по 1 ноября 2026 года на мосту по улице Центральная аллея в селе Белоглинка будут проводиться ремонтные работы.

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