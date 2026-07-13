Путин рассказал о создании системы снабжения Крыма, недоступной для ударов

Президент России Владимир Путин сообщил, что удары ВСУ по энергообъектам создают временные трудности с нефтепродуктами, но ситуация выправится, а для Крыма уже создается система снабжения, недоступная для атак противника.
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