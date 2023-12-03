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Задоров о дебюте за «Ванкувер» в матче с «Калгари»: «Важная победа для нашей команды. Хорошая отправная точка моей карьеры в «Кэнакс»

«Кэнакс» обыграли «Калгари» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона НХЛ. Задоров провел на льду 17:37 и отличился результативной передачей.

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