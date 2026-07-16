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В Университете Бата создали биоразлагаемую повязку с эффективной доставкой антибиотика

Учёные Университета Бата разработали двустороннюю биоразлагаемую раневую повязку на растительной основе, которая обеспечивает быструю локальную доставку антибиотика и значительно уменьшает образование бактериальной биопленки.

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