В Университете Бата создали биоразлагаемую повязку с эффективной доставкой антибиотика

Учёные Университета Бата разработали двустороннюю биоразлагаемую раневую повязку на растительной основе, которая обеспечивает быструю локальную доставку антибиотика и значительно уменьшает образование бактериальной биопленки.
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