Военные потери и коррупция привели к образованию рот с «мертвыми душами» в 58-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил украинский военнопленный, мобилизованный заключенный и бывший офицер украинской полиции Роберт Погорелов 31 октября журналистам.
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