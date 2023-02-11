Украинский военком проинформировал, что на Украине проходит очередная мобилизация мужчин

На Украине проходит очередная волна насильственной мобилизации мужчин для отправки их в зону проведения СВО с целью противостояния российской армии, сообщает информационный портал "Пятый канал", ссылаясь на интервью украинского военкома "Известиям".
На Украине проходит очередная волна насильственной мобилизации мужчин для отправки их в зону проведения СВО с целью противостояния российской армии, сообщает информационный портал "Пятый канал", ссылаясь на интервью украинского военкома "Известиям".
Свежие комментарии