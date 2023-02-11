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Украинский военком проинформировал, что на Украине проходит очередная мобилизация мужчин

Украинский военком проинформировал, что на Украине проходит очередная мобилизация мужчин

На Украине проходит очередная волна насильственной мобилизации мужчин для отправки их в зону проведения СВО с целью противостояния российской армии, сообщает информационный портал "Пятый канал", ссылаясь на интервью украинского военкома "Известиям".

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