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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев четвертый год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Зверев четвертый год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира Александр Зверев обыграл №11 Алекса де Минаура в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:4, 7:6(5), 6:4.

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