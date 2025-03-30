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Добрый Мир

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«Отрезать»: в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

«Отрезать»: в США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, УкраинаCC BY-SA 4.0 / Posterrr / Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря, такое мнение высказал бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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